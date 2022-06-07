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الثلاثاء، 07-06-2022 04:28 م

نقابة المهن الموسيقية في مصر تنعى والد رامي عياش

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الوكيل الإخباري-نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، والد الفنان اللبناني رامي عياش، الذي رحل مساء أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: "ببالغ الحزن والأسي يشاطر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الفنان رامي عياش لوفاة والده المغفور له بإذن الله داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وللأسرة الصبر والسلوان".

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وكان رامي قد أعلن عن استقبال التعازي في والده بعد الدفن في منزلهم بعقلين من الخامسة حتى السابعة مساء، أما العزاء يوم الأربعاء من الساعة 4 إلى 6 مساء، ويوم الخميس في دار الطائفة الدرزية بفردان من 11 صباحا حتى 5 مساء.

 

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