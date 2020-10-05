رامي عياش يزفّ بشرى سارة لمتابعيه

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان اللبناني رامي عياش عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبر سار لمتابعيه حيث انه يستعد لتحضيرات لعمل فني جديد .
حيث انه نشر صورة له برفقة بالشاعر مازن غنام على شرفة منزله ، وارفقها بتعليق قال فيه :"شرفني الصديق الشاعر مازن غنام وبجعبتو كلمات لأغاني رح تكون رائعة . قريباً".
لتنهال عليه التعليقات من متابعيه الذين عبروا عن فرحهم وشوقهم للاستماع إلى أغنيات جديدة من فنانهم المفضل.
شرفني الصديق الشاعر مازن غنام وبجعبتو كلمات لأغاني رح تكون رائعة . قريبا @mazenghannam4 pic.twitter.com/oNPlKL3CZ0— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) October 4, 2020
المصدر : الفن
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