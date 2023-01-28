رسالة مؤثرة من جورج وسوف لـ تركي آل الشيخ

الوكيل الإخباري- وجّه سلطان الطرب جورج وسوف، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر، حيث وصفه بأنه "صديق أصيل ووفي"، وذلك ردا على استقباله ونجليه في منزله بالرياض.



وكان تركي آل الشيخ قد استقبل سلطان الطرب وعائلته استقبالا دافئا، وفق ما ظهر في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر، حيث علق عليه بالقول: "مع أبو وديع الغالي".



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من جهته، أعاد جورج وسوف نشر الفيديو على حسابه عبر تويتر، ارفقه بالتعليق التالي: "لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي"، مضيفا: "الأمس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر أن لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها.. كل الحب والتقدير أبو ناصر الغالي".



https://t.co/38rveAHDiA لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي. الامس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر انو لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها. كل الحب والتقدير ابو ناصر الغالي @Turki_alalshikh January 27, 2023



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