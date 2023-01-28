السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

شركة توزيع كهرباء الطفيلة تتبرع بـ 27 شاشة للمستشفى الحكومي

صور - إصابة سائق ونفوق أغنام بحادث تدهور "ديانا" في البيادر

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

صورة وفيديو - منفذ عملية إطلاق النار على إسرائيليين من بلدة سلوان وعمره 13 عامًا

تحذير من الأمن السيبراني بشأن بيانات الدخول مواقع التواصل

وكلاء السياحة: 85 ألف معتمر أردني خلال الـ6 أشهر الماضية

حماية المستهلك تطالب بتغليظ العقوبات على باعة المواد منتهية الصلاحية

العثور على جثتي شقيقين في بصيرا.. والأمن يحقق

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

السبت، 28-01-2023 01:29 م

رسالة مؤثرة من جورج وسوف لـ تركي آل الشيخ

414


الوكيل الإخباري- وجّه سلطان الطرب جورج وسوف، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة نشرها على حسابه عبر تويتر، حيث وصفه بأنه "صديق أصيل ووفي"، وذلك ردا على استقباله ونجليه في منزله بالرياض. 

وكان تركي آل الشيخ قد استقبل سلطان الطرب وعائلته استقبالا دافئا، وفق ما ظهر في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تويتر، حيث علق عليه بالقول: "مع أبو وديع الغالي".

اضافة اعلان

 

من جهته، أعاد جورج وسوف نشر الفيديو على حسابه عبر تويتر، ارفقه بالتعليق التالي: "لما بحسّ انو حزني حزنك وفرحي فرحك، بتأكد مرة جديدة انك صديق أصيل ووفي"، مضيفا: "الأمس في دارك العامرة غمرت عيلتنا بذوقك وخليتني أشعر أن لسه الدنيا بخير بالرغم من قساوتها.. كل الحب والتقدير أبو ناصر الغالي".

 


الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20150908_135605_1560

كريم فهمي يروّج لفيلمه ومسلسله الجديدين بطريقة طريفة

1111111111111

مي عمر بطلة فيلم تامر حسني الجديد "تاج"

433195Image1

احلام توضح حقيقة سعر ساعتها الذي قيل انه تجاوز 700 الف دولار

84420061_110184603883615_7612711923070533632_n-2

حسن شاكوش يحتفل بخطوبته - صورة

إليسا

أول تعليق لاليسا بعد أزمتها الصحية الأخيرة

327710214_1219713438673531_8196171491847991055_n

تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف وعائلته في الرياض -فيديو

أخبار متعلقة
327710214_1219713438673531_8196171491847991055_n

تركي آل الشيخ يستقبل جورج وسوف وعائلته في الرياض -فيديو

1111111111

المكتب الاعلامي لجورج وسوف يحسم أمر اعتزاله للفن بهذه الطريقة !

Image1_1202321165548769765488

ياسمين صبري توضح حقيقة عودتها لأبو هشيمة وتكشف سرّ خاتم الزواج

1(122)

صور - جورج وسوف يحضر حفل توزيع جوائز joy Awards في الرياض

436304Image1

اصالة تتحدث عن كواليس انهاء خلافها مع جورج وسوف : انقهر قلبي من جوا

2822828_1627120886

وسائل إعلام تكشف حقيقة اعتزال جورج وسوف الغناء