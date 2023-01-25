الأربعاء 25-01-2023
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الأربعاء، 25-01-2023 05:07 م

المكتب الاعلامي لجورج وسوف يحسم أمر اعتزاله للفن بهذه الطريقة !

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الوكيل الإخباري- حرص "سلطان الطرب" على تقديم الشكر لكل من واساه في محنته الأخيرة بعد وفاة نجله البكر وديع، وجاء في بيان من مكتبه الاعلامي: "يشكر الفنان جورج وسوف كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) نظراً للظروف التي يمر بها".

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وأضاف البيان: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعداً مع أغنية لابنه الراحل وديع، على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدّراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله أن يُبعد هذه المصائب عن الجميع".

 

لها

 

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