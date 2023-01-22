ياسمين صبري توضح حقيقة عودتها لأبو هشيمة وتكشف سرّ خاتم الزواج

الوكيل الإخباري- على هامش تواجدها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نفت النجمة ياسمين صبري في تصريحات صحافية، ما تردد حول عودة حياتها الزوجية من جديد مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



وعلقت ياسمين على ارتدائها خاتماً في يدها اليسرى يشبه خاتم زواجها من أبو هشيمة: "لديَّ الكثير من الخواتم ولا أعرف ما سبب انتشار هذه الصورة، هذا ليس خاتم زواجي، وكما أعلنت زواجي ثم بعدها طلاقي، لو تم زواجي من جديد بالتأكيد سأعلن ذلك، لن أتزوج في السر".

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يذكر أن ياسمين صبري نشرت مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads، ولكن لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم ظن الجمهور أنه خاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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