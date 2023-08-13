رشوان توفيق يعلق على شائعة وفاته: "كلنا هنموت"

الوكيل الإخباري- كشف الفنان القدير رشوان توفيق خلال مداخلة هاتفية مع احدى البرامج ، صحة ما نشرته ابنته هبة نقلاً عنه بأنه أبلغها باقتراب الأجل ورحيله عن عالمنا.

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وقال توفيق: "الإرهابيين من زمان بيطلعوا على إني توفيت ورحلت عن الدنيا"، مضيفاً: " كلنا هنموت وفي صلاتي أقول يارب اجعل أسعد لحظات خلقي يوم لقائك، مسألة شائعة وفاتي مش عارف ليه ولكن إحنا عمرنا مفيهوش أي حاجة فيها خروج عن الدين أو الأخلاق".



ولفت: "هبة رشوان ابنتي شايلة همي ومسؤوليتي ومتعلقة بيا منذ أن كانت طفلة وربنا يعطيها الصحة والسعد والهنا".



وطمأن رشوان توفيق الجمهور على حالته الصحية، وذلك بعد تداول شائعات مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تدهور حالته الصحية الأمر الذي أثار قلق الجمهور. وقال إنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي شيء، متمنياً الرضا من الله.



لها

