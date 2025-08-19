ممثل تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو)

وقع الحادث بينما كان يلدز يحاول الإمساك بكرسي بلاستيكي طار بفعل الرياح، قبل أن تقتلع الشجرة وتسقط عليه مباشرة. تجمع المارة لمساعدته وإبعاد الشجرة عنه، وتم نقله بسرعة إلى المستشفى في منطقة "كارتال" بالجانب الآسيوي من إسطنبول، حيث يرقد حالياً في العناية المركزة منذ أربعة أيام بسبب جراح بالغة.
يبلغ يلدز من العمر 27 عاماً، وله مشاركات عدة في مسلسلات تركية مثل "اسمعني" (2022)، "ذات مرة في قبرص" (2021)، و"نجم الشمال" (2019)، إضافة إلى أعمال مسرحية وفيلم "اكتشاف".
تأتي هذه الحادثة ضمن موجة عواصف رياح شديدة ضربت إسطنبول، سرعتها تجاوزت 60 كم/ساعة، مما تسبب بسقوط عدد من الأشجار وأضرار في المركبات، دفعت السلطات إلى إغلاق بعض الحدائق والشواطئ لحين تحسن الأحوال الجوية.
📍Genç oyuncunun yoğun bakıma alındığı, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildihttps://t.co/R6onTpq3w8 pic.twitter.com/RyGlOBFizR
-
