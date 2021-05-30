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الأحد، 30-05-2021 10:27 ص

رضوى الشربيني توجه رسالة لنادين نجيم .. والاخيرة ترد-فيديو

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الوكيل الإخباري - عبّرت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني عن تأثرها الشديد بمشهد ضمن أحداث مسلسل "عشرين عشرين" بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي.

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ونشرت الشربيني فيديو عبر "تويتر"، لفتت فيه ان قلبها تألم من المشهد الذي ظهرت فيه نجيم محتجزة وهي تبكي بشدة أثناء اعترافها بحبها لخولي وأنها لم تكذب أو تمثّل عليه بشعورها وإلا لم يكن ليصدقها ويحبها خاتمة بالقول "انا مني ممثلة".

 

وعلّقت الشربيني على الفيديو قائلة: "وجعتي قلبي"، لترد عليها نجيم: "سلامة قلبك يا قلبي".


لتنهي الشربيني: "بموت فيكي".


 

 

المصدر - لبنان 24 



 




 

 


 

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