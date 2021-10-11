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الإثنين، 11-10-2021 07:08 ص

رغم وفاته منذ 10 سنين .. عامر منيب يتصدر محركات البحث في مصر

منير


الوكيل الإخباري - تصدر الفنان المصري عامر منيب، أمس الأحد، محركات البحث على شبكة الإنترنت رغم رحيله قبل 10 سنوات، تحديدا عام 2011.

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وكان السبب في ذلك هو احتفال ابنته الفنانة مريم منيب، بخطبتها، أمس السبت، في حفل عائلي أقيم في منتجع الجونة المطل على البحر الأحمر، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.


وانتشر مقاطع فيديو ظهرت خلاله مريم عامر منيب، وهي ترقص مع خطيبها على أنغام العديد من الأغاني.


كما ظهرت أيضا خلال التجهيزات، وصوت أغاني والدها الراحل في الخلفية، ليكون الحاضر الغائب بخطبتها أول أمس.


وكانت مريم عامر منيب قد لفتت الأنظار إليها بعد تقديم أغنية "عامل إية في حياتك" التي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، حيث لاقت استحسان الجمهور وإشادتهم.

 

البيان


 




 

 


 

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