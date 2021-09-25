الفنان الرياحنة ينفي الاعتداء عليه من قبل أبناء الفنان جورج وسوف

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد الفنان الاردني منذر الرياحنة ان الانباء التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضه للإعتداء من قبل أبناء الفنان جورج وسوف عارية عن الصحة .



واشار الفنان الرياحنة انه كان قد نشر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك صورة تجمعه مع الفنان وسوف على خشبة المسرح الجنوبي ، وعلق عليها :"نورتنا حبيب الكل سلطان الطرب جورج وسوف .. نورت بلدك بعد طول غياب ".



واكد الرياحنة أن جورج وسوف وأبنائه هم ضيوف الأردن ، وإكرام الضيف واجب ، فمن المستحيل أن ينشب خلاف بيننا وبينهم .

اضافة اعلان