زواج مروان خوري بعيداً عن الإعلام في قبرص

الوكيل الإخباري - بشكل مفاجئ، قرر الفنان اللبناني، مروان خوري، الزواج بعيداً عن أعين الإعلام من خطيبته ندى رمال، بعد عودتهما معاً منذ فترة قصيرة، حيث عقدا قرانهما في قبرص بعيداً عن الأنظار.





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وعقد مروان خوري قرانه بحضور الأقرباء فقط، ومن المقرر أن يحتفل وعروسته عند عودتهما مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص بلبنان.



أتي زواج مروان خوري بعد أشهر قليلة من إعلان خبر عودته لخطيبته ندى رمال، حيث أكد حينها أنه سيكون عريساً قريباً، في نهاية 2022.



ET بالعربي