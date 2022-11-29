أمير عموري نجم ذا فويس كيدز يدخل القفص الذهبي .. صور

الوكيل الإخباري-مفاجأة سارة شاركها أمير عموري نجم ذا فويس كيدز مع متابعيه وهي الإعلان عن زواجه ودخوله القفص الذهبي بعمر 19 عاماً .

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شارك أمير بعض الصور من زفافه على إنستقرام وعلق عليها، "رزقني الله بِك.. وأيقنتُ أنكِ أجمل أرزاقي، مافي مبروك يا حبايبي".



من هو أمير عموري ؟

هو أحد المواهب التي تم اكتشافها في برنامج ذا فويس كيدز عام 2016، وكان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 11 عاماً، كان من فريق تامر حسني واستطاع الوصول إلى مراحل المنافسة النهائية، كان من الأصوات القوية في البرنامج وحظي بمحبة وجمهور كبير من كل أنحاء الوطن العربي. "ET عربي"



















