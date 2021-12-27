سلمان خان ينجو من الموت بعد لدغة ثعبان

الوكيل الإخباري - تعرض النجم "سلمان خان" لحادث لدغة ثعبان مساء يوم السبت في منزله، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج.

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تلقى "سلمان خان" علاجاً فورياً في المستشفى عقب الحادث مباشرة وقد خرج بعد 6 ساعات من العناية لتأكد الأطباء من أنه بخير، بعدما تعرض للعض من الثعبان ووصف له الأطباء الراحة وتناول بعض الأودية.

قال سلمان خان : "دخل ثعبان إلى بيت المزرعة الخاص بي، وأخرجته إلى الخارج باستخدام عصا. تدريجياً وصل إلى يدي. إنه نوع من الأفعى السامة. دخلت المستشفى لمدة 6 ساعات... أنا بخير الآن."

المصدر - سيدتي

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