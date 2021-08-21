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السبت، 21-08-2021 10:22 ص

سلمى حايك البطلة الحارقة الأكثر جاذبية فى بوستر Eternals

Salma-Hayek-Getty


الوكيل الإخباري - كشفت النجمة العالمية سلمى حايك عن ملامح شخصيتها في الفيلم الجديد "Eternals" بعدما نشرت الملصق الدعائي للفيلم عبر صفحتها بموقع إنستغرام.

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وتصدرت سلمى حايك ملصق الفيلم، الذي ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس بطلة أسطورية، وعلقت على الملصق بقولها: "بعد طول انتظار أستطيع أن أشعر أخيراً بقرب وصول Eternals".

 

كما كشفت مارفل عن المقطع الترويجي الأول للفيلم Eternals، المقرر عرضه في 4 نوفمبر المقبل بدور العرض العالمي، بعد استقرار سوق السينما عالمياً، وتخفيف القيود التي فرضها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

 

وتشارك حايك في بطولة الفيلم إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود، كالممثلين ريتشارد مادن، وأنجلينا جولي، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولي وكيت هارينتغتون، وهو من إخراج حائزة الأوسكار كلوي تشاو.

 

ويسرد الفيلم قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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