السبت 27-11-2021
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السبت، 27-11-2021 04:38 م

سمير صبري بالعكاز وعلامات التقدم في السن واضحة في حركته - فيديو

سمير-صبري


الوكيل الإخباري - ظهر الفنان سمير صبري في فقرة تقديمه لتكريم الفنانة الكبيرة نيللي وهو متكئ على عكاز طبي، ومستنداً على المذيعة منى عبد الوهاب مقدمة الحفل، ومازح سمير جمهوره قائلا إنه أصيب في قدمه إصابة لا عمل وليس عمل.

وتحدث سمير في بداية كلامه عن العلاقة التي ربطت بينه وبين الفنانة نيللي حيث قدما معاً أكثر من 14 فيلماً ومسلسلين، مؤكداً أنها واحدة من جيل عاصر العظماء في التمثيل حيث عملت مع فاتن حمامة وصباح ومديحة يسري وعماد حمدي.

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ولاحظ الجميع علامات الشيخوخة والتقدم في السن بادرية على النجم المصري خاصة لناحية مشيته وصعوبه خطوته وهو ما أثار قلق الجمهور على صحته وسارعوا للاطمئنان عليه.


 

 

المصدر - لها

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