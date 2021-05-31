الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 12:57 م

تيم حسن يثير الجدل بصورة جديدة من كواليس 'الهيبة'.. شاهد

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الوكيل الإخباري-يستمر صنّاع مسلسل "الهيبة" تصوير الجزء الخامس منه في لبنان والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل" بطولة تيم حسن ، عبد المنعم عمايري، منى واصف ، إيميه صيّاح ، عبدو شاهين، سعيد سرحان ، روزينا لادقاني وغيرهم، من اخراج سامر برقاوي وإنتاج صبّاح أخوان.

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بطل العمل النجم تيم حسن نشر صورة من أجواء التصوير، حيث ظهر وهو يحمل أفعى في يده، وكتب مشوقًا الجمهور: "نتابع تصوير "الهيبة جبل" يوميًا انشاالله يعجبكم، ماذا تتخيلون سيحدث بآخر جزء؟".

 


ولم يكد تيم حسن ينشر الصورة حتى بدأ جمهوره بتداولها عبر مواقع التواصل والتعليق عليها حول انتظارهم العمل بفارغ الصبر.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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