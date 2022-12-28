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الأربعاء، 28-12-2022 12:49 م

سيرين عبد النور تكشف سراً عن الفنان الراحل جورج الراسي لشقيقته

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الوكيل الإخباري-أطلت نادين الراسي عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال "LBCI" وضمن حلقة تلفزيونية ، ضمت عدداً كبيراً من الممثلين ونجوم الفنّ، حيث فاجأت سيرين عبد النور زميلتها نادين الراسي بسرّ عن أخيها جورج للمرّة الأولى.

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وفي التفاصيل ، فاجأت سيرين عبد النور نادين خلال المقابلة بسرّ عن جورج قائلة : "قبل سنوات، حاول الراحل جورج الراسي أن يتوسّط لحصول صلحة بيني وبينك... أنا كنت كتير زعلانة وقلت ما عندي مشكلة تصير هالصلحة بشرط تعرفي انو كل اللي صار بيناتنا ما كان لازم يصير".

 

وقد تأثّرت نادين الراسي كثيراً بهذا السرّ الّذي كشفته سيرين للمرة الأولى، اذ لم تستطع تمالك نفسها وانهارت بالبكاء أمامها.

 

" ET عربي"

 

 

 




 

 


 

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