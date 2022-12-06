حسن الرداد يروي سراً عن وفاة سمير غانم

الوكيل الإخباري-خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، تحدث النجم حسن الرداد عن الحالة النفسية الصعبة التي عاناها بعد توالي الصدمات عليه من وفاة والدته، ثم حميه وحماته النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مؤكداً أنه شعر بدخوله حالة زهد في الحياة.

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وقال الرداد للفنانة إسعاد يونس: "لما حصلت وفاة أمي مكانش عندي وقت أحزن، واتحطيت في مسؤولية مع أختي، وبعدها وفاة حمايا وحماتي، وكان صعب جداً عليا وعلى إيمي ودنيا، ولازم يكون ليا دور لما راحوا المستشفى".

وأضاف: "الرحلة قبل الوفاة كانت قاسية، دنيا ودلال عبد العزيز وأنا وإيمي وسمير غانم كلنا جالنا كورونا، وقضينا أول يوم في رمضان كل واحد معزول في مكان لوحده".



وأردف قائلا: "سمير غانم توفي في نفس الغرفة اللي توفيت فيها أمي، وفي الأول كنت مش عايز أطلع المستشفى، وروحنا نفس الدور فحاولت أبص على الناحية التانية، لكن للقدر نقلوه نفس الغرفة".



واختتم حسن الرداد حديثه مؤكداً: "مريت بالأسى وبتجربة مؤلمة في وقت أنا كنت محتاج فيه لعلاج نفسي، أو إني أقعد في مكان بعيد، وبعترف إني بعيش حالة إنكار لوفاة والدتي حتى الآن، وفي بعض الأحيان عندما يذكرها أحد بقول "ربنا يديها الصحة"... أنا بعمل صدقات وبتبرع على روح أمي، لكن أكيد أقل من اللي المفروض أعمله، لإني مش مقتنع إن وفاتها حصلت".



لها