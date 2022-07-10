سيف نبيل يطرح أغنية أحبك دومي

الوكيل الإخباري - طرح الفنان العراقي سيف نبيل أغنية جديدة بعنوان "أحبك دومي"، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وجاءت الأغنية باللغتين العربية والأجنبية في خطوة هي أولى من نوعها بمشوار نبيل الغنائي.

الأغنية كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي عمر صباغ.

"أحبك دومي " من إخراج سيف نبيل نفسه في أول تجربة إخراجية له.

وكان قد قام سيف نبيل بتغيير اسم أغنيته "على بالي" إلى اسم آخر وهو "أحبك دومي" وذلك بعد أن لاحظ المتابعون التشابه بين عنوان أغنيته وعنوان أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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