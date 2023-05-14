شاكيرا تحسم الجدل حول علاقتها بتوم كروز

الوكيل الإخباري- بعد انفصالها عن حبيبها والضجة التي رافقت خيانته لها والحديث عن ارتباطها بالنجم توم كروز، خرجت المغنية الكولومبية شاكيرا عن صمتها وحسمت جدل ارتباطها بالنجم العالمي وذلك بعد ظهورهما معا في سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1" في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وأكد موقع "يو أس ويكلي"، نقلا عن مصدر مطلع إن "شاكيرا قضت وقتًا ممتعا مع توم كروز عندما التقيا في ميامي، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور"، موضحا أن "المغنية تأخذ حاليا استراحة من المواعدة".



واوضح هذا المصدر أن "توم كان لطيفا معها، وقد استمتعت شاكيرا برفقته لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي، لأن لديها الكثير لتهتم به على مستوى صحتها، وأطفالها، وحياتها المهنية".



وجاءت هذه الشائعات بعد إعلان انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم جيراد بيكيه، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت بأنه كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.

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