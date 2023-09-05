شام الذهبي تواجه انتقاداً بسبب فيديو عن إنقاص وزنها

الوكيل الإخباري- واجهت شام الذهبي انتقاداً من قبل متابعيها عبر إنستغرام، بعد مشاركتها فيديو شرحت فيه كيفية خسارتها 30 كيلوغراماً من وزنها عندما كان عمرها 21، بفضل التزامها بالصيام المتقطع، رغم أنها لم تكن تعلم عنه في ذلك الوقت.



وبعنوان "رحلتي لخسارة وزني"، نشرت ابنة المطربة السورية أصالة نصري، فيديو عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه إنها فقدت الكثير من الوزن بسبب الصيام المتقطع، مؤكدةً أنها اكتشفت أن هذا النظام الأكثر تناسباً مع جسدها.



ولقي فيديو شام العديد من التعليقات عبر حسابها على إنستغرام، من ضمنها تحذيرات من متخصصين في التغذية، وأطباء، فعلقت الأخصائية رانا لدى ويلنيس، مؤكدة أن الطريقة خاطئة جداً، وترهق الجسم وتؤثر على الحالة النفسية، منوهة أن الصيام المتقطع ليس للجميع، محذرة النساء اللواتي يعانين من إرهاق كظري أو مشاكل في الغدة الدرقية.

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