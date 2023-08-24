ياسمين صبري تكشف لجمهورها هوايتها المخفية

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة من داخل فيلتها كشفت من خلالها عن هوايتها التي تقضي فيها وقت فراغها.



ونشرت ياسمين صورة لمكتبتها والتي ظهر فيها عدد كبير من الكتب في مختلف المعارف، لتعلن حبها للقراءة ومداومتها عليها، وعلقت على الصورة بسؤال للجمهور ليشاركها في اختيار ما تقرؤه، حيث كتبت قائلة: "تفتكروا هقرأ إيه النهاردة"



يذكر أن ياسمين صبري تعيش حالة من الانتعاش الفني حيث يعرض لها حالياً فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، والذي يحقق نجاحاً وإيرادات كبيرة، وهو من بطولة باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد محمود، وعدد من النجوم.

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