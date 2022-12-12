شاهد.. أول ظهور لـ أنغام بعد خروجها من المستشفى

الوكيل الإخباري - ظهرت المطربة أنغام لأول مرة منذ تعرضها لوعكة صحية شديدة، ترتب عليها دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

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وأظهرت الصور التي نشرتها إحدى صديقات أنغام، تمتعها بصحة جيدة وتعافيها، وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية خطيرة، ترتب على إثرها نقلها للمستشفى لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.





وبعد خروجها من المستشفى، وجهت أنغام رسالة شكر لمحبيها ومتابعيها قائلة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية، وذلك عبر حسابها الشخصي بانستغرام.









القاهرة 24