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السبت، 25-09-2021 11:57 ص

شاهد ...الإعلان الدعائي لـ مسلسل الهيبة

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الوكيل الإخباري - نشرت "صباح إخوان" الشركة المنتجة لمسلسل "الهيبة" الفيديو الدعائي للجزء الخامس والأخير من السلسلة، في الصفحة الخاصة للشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

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كشف الفيديو من خلال محادثة بين بطلي العمل الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية إيميه صياح، عن مواجهة مرتقبة مع تنظيم "داعش" وشخصية "جبل".


وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل".


وأثار الفيديو حماس المتابعين وأعربوا عن هذا بالتعليقات، كما تداولوه في صفحاتهم الخاصة.


يُذكر أن الجزء الخامس من المسلسل، من بطولة تيم حسن، إيميه صياح، منى واصف وعبد المنعم عمايري، من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة "صباح إخوان".

 

 

المصدر - الفن 

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