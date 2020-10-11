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الأحد، 11-10-2020 01:31 م

شاهد .. الظهور الأول لطفلة دنيا بطمة الثانية

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الوكيل الإخباري _ شارك المنيج البحريني محمد الترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيه عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كشف من خلالها استقبالهم لطفلتهم الثانية .

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حيث ظهرت في الصورة دنيا بطمة برفقتها كل من ابنتهما الأولى غزل الى جانب سرير شقيقتها الصغرى، وارفق الصورة بتعليق قال فيه: "الحمدلله حمدًا كثر اليوم وصلت على الدنيا أميرتي الصغيرة، وأقول يا هلا بمن على الدنيا حضر.. مثل نور الشمس وأنوار القمر.. جانا اليوم أحلى خبر بوصول أميرتي كأنها عروسة مثل القمر سبحان ربي اللي أمر.. وأعطانا هدية العمر".

 


المصدر : الفن 


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