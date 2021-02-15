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الإثنين، 15-02-2021 10:54 ص

شاهد بالفيديو.. حفل ضخم ليوم ميلاد الفنانة أحلام الأسطوري

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الوكيل الاخباري - إحتفلت الفنانة أحلام بيوم ميلادها في أجواء مميّزة وفخمة وبحفل أسطوري وبتجهيزات خاصة، جعلت من النجمة الاماراتية ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نقل مقاطع من الحفل.

وتضمن الحفل تجهيز طاولة فخمة بصحون من الكريستال والورود والشموع بأطباق جاهزة، مع تزيين كامل المكان بالورود بألوان مختلفة والشمعدان بأحجام وموديلات متنوعة. وكان لافتاً تجهيز عدة قوالب من الحلوى الضخمة بطبقات متعددة، وتزيينه بالتاج وما يشبه السلاسل الذهبية، في إشارة إلى "الملكة".

كذلك تلقت أحلام هديّة مميزة من زوجها لاعب الرالي مبارك الهاجري، والتي كانت عبارة عن أغنية بعنوان "لا بارك الله في الغياب" من ألبومها الجديد.

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ونشر الهاجري عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطعا من كليب الأغنية وعلّق قائلا "كل عام وانتي حب في يوم الحب وكل عام وانتي النجاح في يوم النجاح كل عام وانتي السعادة يا عمري واهديك هذي الاغنية التي تعبر عن مشاعري".

 

وبدورها ردت أحلام عليه بتعليق "يا عمري وروحي انت حبيبي والله لا يفرقنا والعمر كله مع بعض ويحمي لنا عيالنا وحبايبنا يارب وفعلاً لا بارك الله في الغياب أهديها بس لك".


نالت المقاطع المنتشرة من حفل ميلاد أحلام، التي استغلت المناسبة للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وانقسمت التعليقات كالعادة بين من عبر لها عن حبه وسعادته بفرحتها ومن إنتقد الاسراف والاستعراض الذي تحرص دائماً على اظهارهما في أي مناسبة.

 


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