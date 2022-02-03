شاهد..بكاء الفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه

الوكيل الإخباري - لطفي لبيب الفنان المصري حل ضيفا على برنامج "القاهرة اليوم" والذي يقدمه الفنان إدوارد ونانسي مجدي، وتم تكريم الفنان لطفي لبيب أثناء الحلقة مما تسبب في بكائه وتوجيهه الشكر للقائمين على البرنامج.





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إدوارد الفنان المصري ومقدم برنامج "القاهرة اليوم" على شبكة osn استضاف الفنان لطفي لبيب في برنامجه ليتحدث معه عن أبرز محطات حياته ومسيرته الفنية الطويلة والتي أمتدت لأكثر من 45 عام قدم خلالها عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة، وحرص البرنامج على تكريم الفنان المصري الكبير الذي لم يتمالك دموعه في هذه اللحظة.

لطفي لبيب حرص على تقديم الشكر لجميع القائمين على البرنامج ومن بينهم الفنان إدوارد ونانسي مجدي الذي عبر كل منهما على تقديرهما للمسيرة الطويلة للفنان الكبير، كما بكى إدوارد أيضا أثناء لحظة التكريم وقال: "اليوم نرغب في تكريمك وأنت بالنسبة لي أب وأخ، شكرا لأنك ظهرت معانا في البرنامج وسوف نبقى على تواصل مستمر، أنا بحبك وسعيد لرؤيتك اليوم".





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