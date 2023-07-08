السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 08-07-2023 03:47 م

شاهد: كاظم الساهر يفاجئ جمهور الدار البيضاء بحفيدتيه

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الوكيل الإخباري- احتفلت الدار البيضاء في المغرب مساء أمس الجمعة بحفل فني استثنائي جمع الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر بالمطربة السورية أصالة نصري، حيث قدم الثنائي باقة من أجمل أعمالهما الفنية.

وأقبل الجمهور على شراء التذاكر بشكل كبير، وتم الإعلان عن نفاذها قبل أيام من الحفل.

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ومن جانبه، عبّر القيصر كاظم الساهر عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهوره المغربي من جديد.

 

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