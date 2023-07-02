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الأحد، 02-07-2023 11:04 ص

كاظم الساهر وأصالة نصري يتشاركان المسرح بحفل غنائي في المغرب

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الوكيل الإخباري- ينتظر الجمهور المغربي بشغف يوم الجمعة المقبل؛ إذ من المقرر أن تجمع مدينة الدار البيضاء "القيصر" كاظم الساهر، والمطربة السورية أصالة نصري في ليلة استثنائية، لا سيما وأن أنباء جرى تداولها على موقع "تويتر" تؤكد نفاد تذاكر الحفل مبكرا.

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الحماسة لهذا الحفل تبدو أنها لم تقتصر على الجمهور، بل وصلت إلى نجمي الحفل؛ لا سيما أصالة، التي عبّرت عن حماستها الكبيرة في تصريحات إعلامية على هامش حفلها الذي أقيم في مدينة العين الإماراتية.

وأعربت أًصالة عن سعادتها بمشاركة كاظم الساهر في الحفل، قائلة: "كتير فخورة بكاظم وإني بشاركه في هذه الحفلة وهو قدوة لكل الفنانين"، مضيفة "أنا بحب كاظم الساهر وأحترمه وأعتبره قدوة لكثير من الفنانين".


وعن استعداداتها للحفل، قالت أصالة: "متشوقة لحفل المغرب بشكل كبير وخاصة أنه بيجمعني بكاظم، ودايمًا في علاقة بيني وبين جمهور المغرب بتاخد منحى آخر وبيحصل اندماج بيني وبينهم وهم بيوصلوني لمرحلة من السلطنة".


وتستعد أصالة لطرح ألبومين غنائيين باللهجتين المصرية والخليجية، كذلك من المنتظر أن تحيي حفلا غنائيا في تركيا، وفق ما أعلنت.

 

 فوشيا

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