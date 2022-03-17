شاهد- مصرع ساز القحطاني بحادث سير في الرياض

الوكيل الإخباري - تصدّر اسم الفاشينيستا السعودية ساز القحطاني شبكات التواصل الاجتماعي، إثر تداول خبر وفاتها بحادث سير على طريق العروبة في العاصمة الرياض.
وكشفت مجموعة من الصور والفيديوات المتداوَلة احتراق سيارة المؤثّرة الشابة (32 عاماً)، بشكل كامل.
وفاة مشهورة التك توك #السعودية المعروفة بإسم "#ساز_القحطاني" في حادث سيارة #ساز_في_ذمة_الله #ساز pic.twitter.com/uQVXOoxVQR— صحيفة شاهد الآن الإلكترونية (@shahdnow) March 16, 2022
ونعى مشعل الخلف زميلته المدوّنة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، فكتب: "البقاء لله... انتقلت إلى رحمة الله ساز، الله يرحمها ويغفر لها".
كما دعت الإعلامية الكويتية مي العيدان إلى عدم الشماتة بموتها، فغرّدت: "وفاة المشهورة ساز القحطاني إثر حادث أليم، ادعو لها بالرحمة والمغفرة. قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله عز وجلّ ويبتليك".
يُذكر أنّ اسم ساز الحقيقي هو سارة القحطاني، لكنها غيّرته بعدما نالت شهرة الواسعة عبر تطبيقَي "سناب شات" و"تيك توك"، حيث حرصت على مشاركة كل تفاصيل حياتها.
وفاة المشهورة ساز القحطاني أثر حادث أليم— مي العيدان (@mayal3eidan) March 16, 2022
ادعو لها بالرحمة والمغفرة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تظهر الشماتة لأخيك ، فيرحمه الله عز وجل ويبتليك }
#وفاة_ساز_القحطاني pic.twitter.com/SKhq1hmFEM
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