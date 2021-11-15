شاهد... معجب يعبر عن حبه لـ أصالة وردة فعل زوجها صادمة

الوكيل الإخباري - إنتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيهم الفنانة السورية أصالة أثناء إحياء حفلها في دار الأبرا المصرية تتوه لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعدد من الرسائل.

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فبدت بإحدى المقاطع تغني "يا دلع يا دلع" للشحرور صباح، قائلة: "لا تضيع و لا تضيعني دقة قلبك سمعني.. وبحبك لا تلوعني قلبي من الحب ملوع“، وسألت زوجها: "وعد" ليظهر حسن بالفيديو ويجيب ضاحكاً: "وعد".

كما تحدّثت أصالة أثناء غنائها "الورد البلدي" وقالت: ”والله العظيم بستحي.. بتصدقوا إنه كتير بستحي؟ بدي أهدي الأغنية اللي جاي لشخص بحبه كتير، صديقي، وحبيبي ورفيقي وزوجي“.

وحصل موقف طريف، إذ عبر أحد الحاضرين عن حبه لـ أصالة بصوت عالي، لتمازح قائلة: "وطي صوتك زوجي موجود".

المصدر - الفن