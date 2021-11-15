شاهد... معجب يعبر عن حبه لـ أصالة وردة فعل زوجها صادمة

الوكيل الإخباري - إنتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيهم الفنانة السورية أصالة أثناء إحياء حفلها في دار الأبرا المصرية تتوه لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعدد من الرسائل.
فبدت بإحدى المقاطع تغني "يا دلع يا دلع" للشحرور صباح، قائلة: "لا تضيع و لا تضيعني دقة قلبك سمعني.. وبحبك لا تلوعني قلبي من الحب ملوع“، وسألت زوجها: "وعد" ليظهر حسن بالفيديو ويجيب ضاحكاً: "وعد".
كما تحدّثت أصالة أثناء غنائها "الورد البلدي" وقالت: ”والله العظيم بستحي.. بتصدقوا إنه كتير بستحي؟ بدي أهدي الأغنية اللي جاي لشخص بحبه كتير، صديقي، وحبيبي ورفيقي وزوجي“.
وحصل موقف طريف، إذ عبر أحد الحاضرين عن حبه لـ أصالة بصوت عالي، لتمازح قائلة: "وطي صوتك زوجي موجود".
اصاله تمازح احد الجمهور— 𝗔𝘀𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 (@Assala_Media) November 14, 2021
“وطي صوتك زوجي موجود” 😂🤍#اصالة_في_الاوبرا | @AssalaOfficial pic.twitter.com/AWY1jP4cqP
ابتسامة فايق لما اهدته الورد البلدي🤍#اصاله_في_الاوبرا pic.twitter.com/iV2ZGj0W0Z— ْ (@banndec) November 14, 2021
المصدر - الفن
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