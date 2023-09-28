شاهد- نجم تركي شهير يشارك اصالة فيديو كليب البومها الجديد

الوكيل الإخباري- طرحت الفنانة السورية أصالة نصري الجزء الأول من ميدلي ألبومها المصري الجديد الذي يحمل اسم «لحقت نفسي» عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب».



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وكانت قد شوَّقت الفنانة السورية أصالة نصري لالبومها من خلال مقطع ترويجي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» حيث كشفت عن مشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز، بطل مسلسل "أنت اطرق بابي"، في الألبوم.

وأرفقت أصالة الفيديو بالتعليق التالي: "حكاية جميلة.. سترويها لكم أصالة‬ الفن العربي.. ترقبوا ميدلي أغاني الجزء الأول من ألبوم ‫"لحقت نفسي‬" قبل صدور الألبوم بمشاركة النجم التركي إسماعيل إيجه شاشماز".

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