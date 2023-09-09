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السبت، 09-09-2023 03:38 م

سعد لمجرد يبكي في احدث ظهور برفقة عائلته - فيديو

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الوكيل الإخباري- احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد بنجاح أغنيته الأخيرة "قلي متى"، التي جمعته بالممثلة الهندية شيريا غوشال، 100والتي حصدت مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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وفي التفاصيل، شارك سعد عل حسابه عبر "إنستغرام" فيديو يوثق احتفاله مع أصدقائه وعائلته بهذا الإنجاز، الذي وصفه بالعظيم. وظهر فيه وهو يحمل قالب حلوى أبيض اللون من طبقتين، تعتليه الشموع الطويلة، ويتضمن بوستر الأغنية، بالإضافة إلى شعار "يوتيوب".


ولم يستطع الفنان المغربي سعد المجرد، تمالك دموعه أثناء الاحتفال، إذ ظهر وهو متأثرا ويمسح دموعه.


وأشار إلى أنه خطط للاحتفال عند وصول الأغنية إلى 100 مليون مشاهدة، إلا أنه كان في استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "الآن نحن على وشك الوصول إلى 120 مليون مشاهدة.. وهذا أمر مذهل للغاية".

 

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