"لحقت نفسي" .. تفاصيل البوم الفنانة اصالة الجديد

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة السورية أصالة لطرح ألبومها الغنائي المصري الجديد قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، بعد طرحها في وقت سابق لمجموعة أغانٍ منفردة، أبرزها "إزاي حبيبي"، و"شايفة فيك"، بالإضافة إلى "ديو" مع المطرب العراقي ماجد المهندس بعنوان "الحب الأبدي".

اضافة اعلان



وكشفت أصالة عن تفاصيل ألبومها المصري الذي يحمل عنوان "لحقت نفسي"، عبر عدة منشورات على حسابها بمنصة إكس، كتبت فيها أسماء بعض أغاني الألبوم وكلماتها. ومن بين أغاني الألبوم الجديد، أغنية بعنوان "لمّا بنتجاهل"، و"عشق الروح"، و"فوق"، وتتعاون أصالة في هذا الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين المصريين.

وعبرت أصالة عن سعادتها وفرحتها بكلمات أغنية "لمّا بنتجاهل"، وكتبت "بنخبّط وقت وجعنا.. بالنّاس الّلي بتسمعنا.. وكأنّ جراحنا دي لعنة.. بتنكر كلّ الخير".