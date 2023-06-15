الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 12:55 م

شخصية مختلفة .. ما الدور الذي تجسده ياسمين صبري في فيلمها الجديد ؟

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الوكيل الإخباري- اكدت مصادر عن الفنانة ياسمين صبري انها بدأت بتصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "دليلة" والذي تجسد خلاله شخصية امرأة تتمتع بقدرات خارقة.

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ويُعدّ فيلم "دليلة" الأول في سلسلة الأفلام والمسلسلات الجديدة، الخاصة بالـ"سوبر هيرو"، التي أعلن عن إطلاقها المخرج بيتر ميمي تحت عنوان "المستضعفون".


وتعاقدت ياسمين صبري على بطولة فيلم "دليلة" في أيار (مايو) الماضي، ونشرت صورة خلال جلسة عمل جمعتها بالمخرج بيتر ميمي استعداداً لبدء التصوير، على أن يتم الإعلان عن موعد طرح الفيلم تجارياً خلال العام الجاري.


من ناحية أخرى، تنتظر ياسمين صبري عرض فيلميها: «البعبع» من بطولة الفنان أمير كرارة، و«أبو نسب» من بطولة الفنان محمد إمام، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.


لها


 




 

 


 

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