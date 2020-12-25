شقيق زوج الفنانة المصرية هنا الزاهد يعلن إصابته بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري كريم فهمي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث كتب قائلاً: "إيجابي كورونا الحمد لله"، ليبدأ في إجراءات عزل نفسه لمدة 14 يوماً، ويحصل على إجازة من تصوير أعماله الفنية الجديدة، حيث كان يستعد لاستكمال تصوير فيلمه "جارة القمر" خلال الأيام المقبلة.

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وصور كريم فهمي جزءاً كبيراً من فيلم "جارة القمر" حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري ومقرر عرضه العام المقبل، ويظهر كريم فهمي في دور روائي، ومع تتابع الأحداث يدخل قصة حب مع فتاة من طبقة اجتماعية متوسطة.



وينتظر كريم فهمي طرح فيلمه "ديدو" الذي انتهى من تصويره مؤخراً، وتدور أحداثه في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، ويشارك في بطولته حمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، بيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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