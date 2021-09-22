شهد الشمري تكشف عن وجه طفلتها منذ ولادتها لأول مرة - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أظهرت فيه للمرة الأولى وجه إبنتها الحديثة الولادة "ناي".

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وظهرت فيه وهي تحمل ناي وهي نائمة نوماً عميقاً بينما كانت شهد تستعد للخروج من المنزل وتستعرض إطلالتها. وعلقت: "حبيبة ماما فدوه لنومتج هاي يمن فدوه العمر راح لوجه (ناي)".

وكانت وضعت شهد الشمري مولودتها الأولى ناي، وظهرت مع زوجها بفيديو نشرته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهي تدخل غرفة الولادة وتستقبل طفلتها.

المصدر - الفن