الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 09:21 ص

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور .. صورة

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مع مدير اعمالها الذي وصفته بأنه "أجدع راجل" وتفاجأ الجمهور ان وزنها يزداد نظرا الى الوعكة الصحية التي تعرضت لها واضطرارها لتناول أدوية فيها مادة الكورتيزون التي تساهم في اكتساب الوزن.

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وحسب خبراء التغذية فان وزن شيرين ازداد لأكثر من 20 كيلوغراما وان الفرق واضح بين شكل جسمها قبل سنة واليوم وان هذه القفزة في الوزن لا مبرر لها سوى الوضع الصحي والنفسي الذي مرت به الا انه يجب ان تخسر وزنها الزائد بعد ان تخطت "السبعينات" من وزنها.

 


 

الفن

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