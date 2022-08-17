على طريقتها الخاصة .. شيرين عبد الوهاب تشوق الجمهور لجديدها الفني

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة.

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وشاركت شيرين المتابعين صورة حصرية من الفيديو كليب الذي تصوره على البحر، حيث بدت وهي تتمايل أمام الأمواج، وأرفقت الصورة بتعليق منها لتشويق الجمهور وقالت: "قريبا".



وفي نفس السياق حسب مصادر موقع" الفن" الخاصة، قررت شيرين أن تقدم أغنية درامية حزينة من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وتوزيع موسيقي النابلسي وستقوم بطرح الأغنية خلال الفترة الحالية لتعبر من خلالها عن أوجاعها الأخيرة، خصوصاً في ظل تعطل اطلاق ألبومها الجديد والذي انتهت من تسجيل أغنياته من فترة.









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