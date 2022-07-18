صورة - براد بيت يروّج لفيلمه Bullet Train على أقدام برج إيفل

الوكيل الإخباري-يتواجد النجم العالمي براد بيت في باريس مع فريق عمل فيلمه Bullet Train للترويج للفيلم الذي يصدر في الصالات في فرنسا يوم 3 آب / أغسطس المقبل.

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وقف ممثلو الفيلم مع المخرج ديفيد ليتش، ليتصوروا على متن القارب النهري "L'Excellence"، في اطار الترويج للفيلم الذي طال انتظاره.



Bullet Train فيلم أكشن تجري احداثه على متن قطار سريع في اليابان حيث يلاحق قتلة شرسين. يدور الفيلم حول خمسة قتلة ينتهي بهم المطاف في قطار سريع من طوكيو الى موريوكا. لا يوجد بين المدينتين سوى عدد محطات قليل جداً مما يجعل الهروب مستحيلاً. يلاحق القتلة جميعهم حقيبة فضية غريبة.





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