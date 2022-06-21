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الثلاثاء، 21-06-2022 04:58 م

توم كروز يروّج لفيلم "توب غان مافريك " في كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري-وصل الممثل الاميركي توم كروز الى سيول يوم الجمعة الماضي برفقة منتج فيلم توب غان مافريك بهدف الترويج للفيلم الذي سيبدأ عرضه غداً في صالات السينما في سيول.

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وقال الممثل في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية انه سعد بلقائه مع الذين جاؤوا للترحيب به.


وهذه هي الزيارة الرسمية العاشرة التي يقوم بها كروز الى كوريا الجنوبية فهو زارها عام 2018 للترويج لفيلمه Mission Impossible. وتدور احداث توب غان مافريك حول الكابتن بيت مافريك الذي يقوم بدوره كروز والذي يقوم بتدريب مجموعة من الطيارين الشباب للقيام بمهمة عاجلة لتفجير مصنع سري في دولة أجنبية.

 

الفن

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