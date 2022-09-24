السبت 24-09-2022
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السبت، 24-09-2022 11:19 ص

صور- برأي براد بيت .. من هو أجمل ممثل في العالم ؟

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الوكيل الإخباري-سئل النجم العالمي براد بيت خلال ترويجه لعلامته التجميلية المخصصة للاعتناء بالجلد مؤخراً، من هو اجمل رجل في العالم من قبل صحفي في مجلة فوغ.

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فأجاب بيت : "في عالم السينما أعتقد ان الممثل الراحل بول نيومان هو الاجمل، لقد ظل رشيقاً عند تقدمه في السن. كان رجلاً مميزًا وكريمًا ودافئًا ومخلصًا حقًا."



"أما في ما يخص من هم على قيد الحياة، انا اقول انه النجم جورج كلوني. أنا اسميه دائماً وهو يسميني. لمرة واحدة سميت شخصاً آخر قبله" اضاف الزوج السابق لأنجلينا جولي.

 


 

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