الثلاثاء 2025-08-19 10:11 ص
 

رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو

يومي
 
الثلاثاء، 19-08-2025 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   خطفت رائدة الأعمال ومشهورة التواصل الاجتماعي اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم "يومي"، الأنظار مجددًا بعد استعراضها لسيارتها الجديدة من طراز رولز رويس كولينان، التي صُممت خصيصًا لها كهدية فاخرة من زوجها عقب زفافهما الأخير في إيطاليا.

ظهرت يومي في مقاطع مصوّرة عبر حساباتها وهي تقود السيارة الفارهة، كاشفة عن تفاصيل تصميمها الداخلي والخارجي، حيث تتميّز السيارة بلونها الأبيض من الخارج، ومقصورة وردية ناعمة من الداخل، مع توقيعها الخاص وعبارة "1 of 1 Y.K Edition"، ما يؤكد أنها نسخة حصرية مخصصة لها.


وبحسب تقديرات متداولة على مواقع التواصل، يبلغ سعر السيارة نحو 660 ألف دولار أمريكي (2.4 مليون درهم إماراتي).


الهدية أثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، وكتب أحدهم: "الرولز رويس غير بكل تفاصيلها.. لو بس يخلونا نجربها لفة!"، فيما قال آخر: "الأثرياء في مستوى، ونحن في مستوى تاني تماماً".

 

 

 

