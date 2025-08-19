الثلاثاء 2025-08-19 12:10 م
 

فنانة مصرية تستغيث بعد سرقتها في باريس

فا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية ألفت عمر عن تعرضها لحادث سرقة في باريس، حيث نشرت رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل، تطلب فيها المساعدة لتعديل موعد عودتها إلى مصر بعد سرقة أموالها وممتلكاتها.

اضافة اعلان

 

وكتبت في منشور عبر "فيسبوك":
"اتسرقت في باريس.. أول يوم لي هنا ومعرفش حد. كل فلوسي وكروت البنك وخاتم ألماس اتسرقوا. محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي ميعاد الرجوع.. مش هدخل البلد دي تاني، مليانة حرامية".

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتعهةى

طب وصحة بدائل صحية للحوم؟ تعرّف على فواكه مليئة بالبروتين

غاعلاى

طب وصحة الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!

8ع

طب وصحة تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

أخبار محلية حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس يتسلم اليوم خطة أركان الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية إطلاق منصة "جاهز" لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

قفب

فن ومشاهير شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي



 
 





الأكثر مشاهدة