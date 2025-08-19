فنانة مصرية تستغيث بعد سرقتها في باريس

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية ألفت عمر عن تعرضها لحادث سرقة في باريس، حيث نشرت رسالة استغاثة عبر حساباتها على مواقع التواصل، تطلب فيها المساعدة لتعديل موعد عودتها إلى مصر بعد سرقة أموالها وممتلكاتها.

وكتبت في منشور عبر "فيسبوك":

"اتسرقت في باريس.. أول يوم لي هنا ومعرفش حد. كل فلوسي وكروت البنك وخاتم ألماس اتسرقوا. محتاجة حد يكلم مصر للطيران يغير لي ميعاد الرجوع.. مش هدخل البلد دي تاني، مليانة حرامية".