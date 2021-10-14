ضجة حول وفاة الإعلامي الرياضي السعودي طارق بن طالب الحربي - فيديو

الوكيل الإخباري - أثار خبر وفاة الإعلامي الرياضي السعودي، طارق بن طالب الحربي ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد وعكة صحية تعرّض لها مؤخراً، بحسب تصريحات الأسرة.

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ونعى رواد مواقع التواصل الإجتماعي طارق في صفحاتهم الذين قدموا التعازي لأسرته، كما تصدر وسم "طارق بن طالب الحربي" قائمة تريند على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كما نعى أمراء سعوديون ومشاهير الإعلام الرياضي السعودي والخليجي الإعلامي الراحل متمنيين من الله أن يتغمده بواسع رحمته.

الجدير بالذكر أن طارق بن طالب هو أحد أشهر الإعلاميين الرياضيين في السعودية والخليج، وكان المتحدث باسم نادي النصر السعودي.

المصدر - الفن

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