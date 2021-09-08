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الأربعاء، 08-09-2021 11:09 ص

طرح الإعلان الأول لمسلسل البريئة - فيديو

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الوكيل الإخباري - طرح الإعلان الأول لمسلسل البريئة الذي سيعرض إنطلاقاً من ٢٦ سبتمبر الجاري.

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ونشرت بطلة المسلسل الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص الإعلان في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ما أثار حماس المتابعين.


الجدير ذكره أن العمل يضمّ نخبة من الممثلين اللبنانيين وهم: كارمن بصيبص، تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم. العمل إنتاج إيغل فيلمز/ جمال سنان، إخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.


وقد كشفت الشركة المنتجة ومنصة شاهد معاً عن البوسترات الرسمية للعمل والتي تجمع النجوم بصورة تعكس جو العمل وقصته التي تدور حول لغز يلاحق بطلة العمل وماضيها، وأحداث تتكشف بعد خروجها من السجن.

 

 

المصدر - الفن 

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