الأربعاء 19-07-2023
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الأربعاء، 19-07-2023 11:34 ص

عباس النوري غاضب من "ابو عصام" .. ما القصة؟

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الوكيل الإخباري- من مختلف أنحاء العالم العربي، اجتمع النجوم ببيروت ليحتفلوا معا بتكريمهم خلال الدورة السادسة من حفل توزيع جوائز مهرجان أفضل الدولي لعام 2023.اضافة اعلان


والبداية من مصر مع روجينا التي حصدت جائزة أفضل ممثلة مصرية عن مسلسل "ستهم"، و"إيناس الدغيدي" المكرمة هذا العام، أما من سوريا فاتفق عباس النوري ووفاء موصلي على نفس المفهوم للجائزة التي حصدوها، لكن يبدو أن عباس لازال يبحث لليوم عن نجاح جديد يوازي النجاح الذي حققه بشخصية "أبو عصام" في مسلسل باب الحارة

وعند سؤال المذيعة للفنان عباس النوري في لقاء عبر ET بالعربي عن رأيه بشخصية ابو عصام عبر قائلاً :" صار ترند مارك " لترد عليه :" ولكنها شخصية جميلة " ليجيبها ممازحاً :" يحلى وبرو هلكني " .

 




 

 


 

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