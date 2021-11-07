الوكيل الإخباري - عمر العبداللات يستعد لحفلاً جماهرياً ضخماً في "إكسبو 2020 دبي" ، بدأت الإستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة والضخمة، لإستقبال الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي وأبناء الجالية الأردنية في الحفل المقرر يوم 12 نوفمبر الجاري.





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الذي سيحييه "صوت الأردن" النجم العربي عمر العبداللات على مسرح اليوبيل بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، بالتزامن مع الإحتفال باليوم الوطني للأردن في المعرض .



وأكد الفنان عمر العبداللات أنه بات مستعداً لمشاركة أخوانه الإماراتيين في هذا الحدث الإستثنائي العالمي الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط .

موضحاً أنه أعد برنامجاً غنائياً من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة ، والذي سيقدمهم بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية .



هذا وسيبدأ العبداللات حفلة الساعة التاسعة مساء على مسرح الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".



