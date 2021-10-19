الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

لافروف يكشف تفاصيل المباحثات مع طالبان

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العموش

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الثلاثاء، 19-10-2021 01:52 م

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

557475ad-0fca-4b96-b1c6-3e8c1b298055


الوكيل الاخباري- تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد ، شارك صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في الإحتفال الذي أقامته الحكومة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية .

اضافة اعلان


وقدم الفنان عمر العبداللات أغنية " دحنون ديرتنا " وهي من كلمات شاعر الأردن مصطفى وهبي التل " عرار " ومن ألحان الفنان عمر العبداللات نفسه ، ووزعها موسيقياً الدكتور أيمن عبدالله . 


وأنعم جلالة الملك خلال الإحتفال بوسام مئوية الدولة الأولى على مجموعة من الشخصيات ممن ساهموا في رفعة الأردن وازدهاره عبر مسيرته خلال العقود العشرة الماضية.  

لينك الأغنية على اليوتيوب: https://youtu.be/xFDDCMayY8k

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
2930569321

أول صورة لـ وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله

logo-walt-disney

ديزني تؤخر عرض أفلام بينها دكتور سترينغ بسبب كورونا

Mohamed-Saad-678x381

محمد سعد يعود بفيلم جديد بعد غياب 3 سنوات

جاد-ابو-علي-780x470-1

الموت يفجع الفنان جاد أبو علي

1047746770_0_0_1993_1406_638x450_80_0_0_5b48254f5e6cfa26c7baa175a1e57a57

مريم أوزرلي تعود للشاشات بعمل جديد

66

فنانون يهنئون متابعيهم بمناسبة المولد النبوي الشريف

أخبار متعلقة
616e63984c59b77673252526

الكشف عن وضع وائل كفوري الصحي بعد خروجه من المستشفى

وائل

الكشف عن الحالة الصحية للفنان وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير مروع

resize

شاهد.. شذى حسون كارثة وإلهام شاهين بأبشع فستان في مهرجان الجونة

kosi

قصي خولي يصدم الجمهور بشكله الجديد

620211913409455613558

وفاة فنان جزائري شهير- صورة

BeFunky-collage-2021-10-08T120922.503

تصريح لمعتصم النهار يثير ضجة كبيرة.. هل يخون زوجته؟