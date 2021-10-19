بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

الوكيل الاخباري- تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد ، شارك صوت الأردن الفنان عمر العبداللات في الإحتفال الذي أقامته الحكومة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية .

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وقدم الفنان عمر العبداللات أغنية " دحنون ديرتنا " وهي من كلمات شاعر الأردن مصطفى وهبي التل " عرار " ومن ألحان الفنان عمر العبداللات نفسه ، ووزعها موسيقياً الدكتور أيمن عبدالله .



وأنعم جلالة الملك خلال الإحتفال بوسام مئوية الدولة الأولى على مجموعة من الشخصيات ممن ساهموا في رفعة الأردن وازدهاره عبر مسيرته خلال العقود العشرة الماضية.



لينك الأغنية على اليوتيوب: https://youtu.be/xFDDCMayY8k







