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الإثنين، 01-08-2022 01:17 م

فنان مصري يتهم نقابة الموسيقيين بالتخلي عنه خلال أزمته الصحية

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الوكيل الإخباري-اتهم الفنان المصري نادر أبو الليف، نقابة المهن الموسيقية، بالتخلي عنه في أزمته الصحية.

وأكد أبو الليف خلال لقاء مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "الترابيزة"، أن حالته الصحية كانت متدهورة، وتبين من الأشعة، أن رئته اليسار لا تعمل نهائياً، واليمين تعمل بشكل بسيط، وعضلة القلب تعاني، بالإضافة لجلطات برجلتيه.

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وكشف نادر أنه لجأ الى الاقتراض ليدفع تكاليف المستشفى، لأن النقابة لم يمنحوه الاهتمام اللازم، حيث اقترض ما يقارب ال، 80 ألف جنيه مصري من أصدقائه، فأخبر أحمد رمضان في النقابة، والذي بدوره طلب منه فاتورة وتقرير بالحالة.


واختتم أبو الليف: "كل اللي في النقابة أخوتي وبيننا عشرة عمر، وكانوا زملاء دراسة منذ الأكاديمية، لكن للأسف جميعهم تخلوا عن العشرة والصداقة".

 

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